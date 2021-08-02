Польша продолжит требовать репарации от Германии

Польские власти намерены получить от Германии компенсацию за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Об этом в эфире Польского радио заявил заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский.

«На самый актуальный в этой теме вопрос, заплатила ли Германия Польше компенсации за военные разрушения и уничтожение шести миллионов граждан, ответ отрицательный. Ничего такого никогда не было», — сказал Яблоньский.

Берлин много раз заявлял, что не собирается платить Праге. В Германии считают, что страна рассчиталась с победителями Второй мировой войны, и не собираются пересматривать подписанный Польшей в 1953 году отказ от репараций.

Польские политики заговорили о репарациях несколько лет назад. В стране была создана парламентская комиссия, задача которой заключалась в определении точной суммы компенсации.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал СССР агрессором во Второй мировой войне.