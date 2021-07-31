В июле число смертей от коронавируса в России стало максимальным за всю пандемию

Число умерших из-за коронавируса в России в июле стало максимальным за всю пандемию. Такие данные приводит ТАСС, основываясь на данных федерального оперштаба.

«С 1 по 31 июля штаб сообщил о 23 349 летальных исходах против 13 713 в июне. Предыдущий максимум — 17 124 смерти — был зафиксирован по итогам декабря прошлого года», — говорится в публикации.

При этом число выявленных случаев коронавируса за июль не стало рекордным. За этот месяц инфекция подтвердилась у 751 274 человек, это второй показатель после декабря, когда в стране выявили 863 643 заболевших.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве от последствий коронавирусной инфекции скончались 73 человека, это минимальное число с 17 июня.

Всего за прошедший день в России коронавирус подтвердился у 23 807 пациентов.