В Сочи будут штрафовать туристов, не сделавших прививку

Директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина заявила, что туристы, не сделавшие прививку при заселении в отель в течение трех дней, будут нести личную и административную ответственность. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, туристов, которые заселились в отель и не сделали прививку, не будут выгонять из номеров или требовать у них сертификат о вакцинации. Однако в случае заболевания будет проводиться эпидемиологическое расследование и налагаться штраф.

Ранее власти Кубани назвали размер штрафа для непривитых туристов.

С 1 июля отели и санатории Краснодарского края заселяют туристов по справке о перенесенном COVID-19, по отрицательному ПЦР-тесту, либо по сертификату о вакцинации. Для детей до 14 лет документов такого рода не требуется, подросткам от 15 до 18 лет нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании. С 1 августа по ПЦР-тесту смогут въехать только те, кто имеет противопоказания к прививке. Для заселения в отель необходимо предоставить справку о перенесенном коронавирусе, распечатанную с портала Госуслуг, сертификат о вакцинации, либо поставить прививку на месте в течение первых трех суток.