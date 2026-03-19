Появилось видео момента удара Израиля по журналистам RT

RT показал видео с ударом Израиля по своей съемочной группе в Ливане
RT опубликовал видеоролик, на котором записан момент удара Израиля по съёмочной группе телеканала в Ливане. Во время атаки журналист Стив Суини и оператор вели репортаж – на кадрах видно, как корреспондент успевает уклониться в последний момент, после чего снаряд падает и взрывается в нескольких метрах от них.

Атаку совершил израильский самолет, выпустив ракету по автомобилю журналистов в момент пересечения моста около военной базы. Суини и оператор в ходе атаки получили ранения и находятся в госпитале. Уточняется, что их зацепило шрапнелью, оба пребывают в сознании.

16 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала «ограниченную наземную операцию» против группировки «Хезболла» на юге Ливана. Израильские военные нанесли удары по 10 объектам шиитского движения в южной части Бейрута. Глава МО Израиля Исраэль Кац заявлял, что жители южного Ливана не вернутся в свои дома, пока не будет «гарантирована» безопасность на севере Израиля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает удары Израиля по гражданским объектам в Ливане, наземная операция повлечет дальнейшую эскалацию. Она подчеркнула, что анонсированная ЦАХАЛ ограниченная наземная операция на юге Ливана приведет к дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее Израиль атаковал южный пригород столицы Ливана.

 
