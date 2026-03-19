В России могут подорожать мороженое и творожные продукты

В РФ продукты с заменителями молочного жира лишатся льготы по НДС

С 1 мая 2026 года творожные и сметанные продукты, мороженое, муссы и другие товары с заменителями молочного жира будут облагаться по стандартной ставке НДС в 22%, лишившись льготной ставки в 10%. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Изменения затронут ряд продуктов, в числе которых творожные и сметанные продукты, мороженое, желе, соусы, пудинги, муссы, пасты, суфле, а также сгущенное молоко с заменителями молочного жира.

Доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко отметила, что молоко, кефир, сметана, сыры и масло останутся под льготной ставкой в 10%.

По словам эксперта, разница в налогообложении между двумя категориями станет значительной — 12 процентных пунктов. Теперь на стоимость товаров также будут оказывать влияние их составы.

До этого председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов говорил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке не отразится на стоимости продуктов в магазинах России. По его словам, не ожидается и дефицита каких-либо товаров, поскольку у крупных российских торговых сетей выстроена широкая система импортных поставок, позволяющая оперативно перераспределять объемы поставляемых товаров между иностранными поставщиками без перебоев.

Ранее россиян предупредили о повышении цен на электронику с апреля.