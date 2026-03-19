Сбер назвал энергетику критическим ресурсом для экономики на базе ИИ

Энергетика становится критическим ресурсом для новой экономики, основанной на искусственном интеллекте. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев на отраслевом семинаре Минэнерго «Электроэнергетика — основа развития страны».

По его словам, мир вступил в фазу, где энергия напрямую конвертируется в цифровые действия, ранее выполнявшиеся человеком.

«Сейчас мы на пороге того, чтобы начать конвертировать энергию в те действия, которые раньше делал человек. И это новая эпоха в экономике, основанная на росте спроса и внимания к энергетике. У нас в Сбере внутри компании сейчас порядка 600 инициатив, связанных с внедрением генеративного ИИ. Экономический эффект прошлого года мы оценили примерно в 50 млрд рублей», — сказал Белевцев.

Он отметил радикальные изменения в ландшафте энергопотребления под задачи ИИ. По его словам, к 2030 году доля ИИ в мощностях центров обработки данных достигнет 50% глобально. Ключевым драйвером роста он назвал феномен агентного ИИ.

«Раньше ИИ в целом занимался обработкой и классификацией данных. Это была эпоха узких моделей: распознавание изображений, простые чат-боты. Сейчас генеративный ИИ работает с текстом, видео, звуком, с компьютерным кодом. Это позволило нам строить агентные системы, которые способны самостоятельно достигать цели в сложных условиях. И в отличие от узких моделей прошлого решение недетерминированных задач кратно увеличивает потребность в вычислениях, а значит и в энергии», — добавил он.

Отдельно Белевцев подчеркнул технологическую независимость решений Сбера. По его словам, они строятся на собственных разработках, что гарантирует стабильность и развитие в любых внешних условиях.

«Все, что мы делаем, мы делаем на основе семейства моделей GigaChat. Мы проходим полный путь самостоятельно: собираем данные, учим модели, работаем с их поведением и строим агентные системы на их основе. Если завтра кто-то из мировых конкурентов изменит условия доступа к своим технологиям, у нас есть технологический стек на хорошем мировом уровне, который позволяет развиваться дальше», — сказал он.

Белевцев отметил, что Сбер готов выступать партнером энергетических компаний, делясь компетенциями для повышения эффективности отрасли.