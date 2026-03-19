В США организуют визит Лукашенко

Спецпосланник Трампа Коул обсудил с Лукашенко его возможный визит в Вашингтон

Спецпосланник президента США Джон Коул сообщил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко его возможный визит в Вашингтон. Об этом сообщает близкий к офису белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы обсудили также возможную поездку Президента Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы это организовать», — сказал Коул.

Спецпосланник добавил, что президент США Дональд Трамп постоянно отзывается о Лукашенко «как о своем хорошем друге, уважаемом мировом лидере».

Лукашенко 19 марта встретился с американской делегацией во главе с Коулом. Принимая американских представителей во Дворце Независимости в Минске, он предложил откровенно обсудить Ближний Восток и то, что США воюют против друга Белоруссии. Лукашенко признался, что все еще считает себя сторонником Трампа, несмотря на ошибки Соединенных Штатов. Как проходит встреча — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко заявил американским переговорщикам, что в Белоруссии нет политзаключенных.