Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В США организуют визит Лукашенко

Спецпосланник Трампа Коул обсудил с Лукашенко его возможный визит в Вашингтон
Сергей Бобылев/РИА Новости

Спецпосланник президента США Джон Коул сообщил, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко его возможный визит в Вашингтон. Об этом сообщает близкий к офису белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы обсудили также возможную поездку Президента Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы это организовать», — сказал Коул.

Спецпосланник добавил, что президент США Дональд Трамп постоянно отзывается о Лукашенко «как о своем хорошем друге, уважаемом мировом лидере».

Лукашенко 19 марта встретился с американской делегацией во главе с Коулом. Принимая американских представителей во Дворце Независимости в Минске, он предложил откровенно обсудить Ближний Восток и то, что США воюют против друга Белоруссии. Лукашенко признался, что все еще считает себя сторонником Трампа, несмотря на ошибки Соединенных Штатов. Как проходит встреча — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко заявил американским переговорщикам, что в Белоруссии нет политзаключенных.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!