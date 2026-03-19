Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с загранпаспортами

Мошенники начали использовать новую схему обмана, обещая оформить заграничный паспорт за несколько дней. Об этом сообщил News.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

По его словам, злоумышленники пользуются желанием граждан быстро получить документ и выманивают у них деньги и персональные данные.

Щербаченко рассказал, что мошенники обещают оформить загранпаспорт «без очередей и визитов в МФЦ» всего за несколько дней. Для этого они просят отправить им фотографии или сканы документов — паспорта, СНИЛС, ИНН, а иногда и свидетельства о рождении.

Обязательным условием в таких схемах является полная предоплата: деньги просят перевести на личные карты или электронные кошельки, после чего «посредники» перестают выходить на связь.

Эксперт предупреждает, что полученные данные могут использоваться для продажи третьим лицам или оформления электронных кошельков на имя жертвы с целью проведения незаконных операций.

«Категорически не рекомендуется отправлять копии документов неизвестным, особенно если они обещают сомнительные услуги», — добавил доцент.

На днях Щербаченко сообщил, что мошенники напрямую не могут снять самозапрет на кредиты, однако при атаках это их не останавливает. Они могут воздействовать на жертву угрозами, шантажом и обманом, вынуждая человека самостоятельно отменить действие механизма, отметил он.

