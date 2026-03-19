В партии «Новые люди» объяснили, почему не могут принять депутата Свинцова

Партия «Новые люди» не может принять Свинцова из-за «расхождения по ценностям»
Исключенного из фракции ЛДПР зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова не могут принять в партию «Новые люди» из-за «расхождения по ценностям». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-секретарь партии Мария Кольцова.

«Мы не можем принять его в нашу партию, потому что у нас расхождения по ценностям», — подчеркнули в пресс-службе.

18 марта пресс‑секретарь лидера фракции ЛДПР Элеонора Кавшар в своем Telegram-канале заявила, что Свинцова единогласным решением исключили из партии. Как писало издание RTVI, поводом для решения стали его многочисленные комментарии относительно работы Telegram, «белых списков», VPN и в целом мобильного интернета.

19 марта пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко заявил «Газете.Ru», что гражданская позиция исключенного из ЛДПР Свинцова не соответствует политике КПРФ, поэтому в партию принять «перебежчика» не смогут.

Как передавала газета «Ведомости», Свинцов рассматривал возможность вступления в «Справедливую Россию» и вел переговоры об этом с руководством партии еще несколько месяцев назад. Кроме того, депутат пытался наладить отношения и с «Новыми людьми», но, по словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, его не готовы принять в партию из-за разных ценностей.

Ранее Свинцов заявил, что исключение из ЛДПР не связано с его комментариями о Telegram.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!