Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ для передачи ноты протеста из-за нарушения воздушного пространства страны. Об этом говорится в заявлении ведомства.

По данным МИД Эстонии, инцидент произошел 18 марта. В ведомстве утверждают, что нарушение произошло вблизи острова Вайндло, где российский истребитель Су-30 вошел в эстонское воздушное пространство и оставался там около минуты.

В феврале суд в Эстонии приговорил гражданина Израиля Анатолия Привалова к 6,5 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже в пользу России. Его признали виновным в сборе и передаче информации России и «в действиях, направленных против безопасности Эстонии».

Сообщалось также, что эстонский суд признал лидера движения Koos («Вместе») Айво Петерсона виновным в государственной измене и приговорил его к 14 годам тюремного заключения.

