«Гитлер» и «Зеленский» борются за пост мэра на выборах во Франции

BBC: за пост мэра небольшого города во Франции борются Гиттлер и Рено-Зелински
Предвыборная кампания в небольшом французском городе Арси-сюр-Об с населением около трех тысяч человек привлекла внимание мировых СМИ из-за фамилии мэра. Как пишет BBC, его зовут Шарль Гиттлер (Charles Hittler).

В беседе с журналистами мэр пожаловался, что ситуация с его фамилией в этом году вышла из-под контроля. Он признался, что над ним и раньше подшучивали, а на плакатах даже иногда рисовали усы. Но теперь посты в интернете приобрели массовый характер: в сети пишут, что 37% жителей Арси-сюр-Об поддерживают Гиттлера. Глава города заявил, что из-за этой ситуации очень переживает его жена, она даже «плачет».

Ситуацию усугубляет то, что оппонентом Шарля Гиттлера в предвыборной гонке является Антуан Рено-Зелински (Antoine Renault-Zielinski). В BBC обратили внимание, что французские соцсети заполонили юмористические публикации о противостоянии между «Гитлером» и «Зеленским».

Шарль Гиттлер представляет правоцентристский список, а его оппонент Антуан Рено-Зелински — крайне правое движение «Патриот». По итогам первого тура Зелински занял третье место, набрав 29,99% голосов. Примечательно, что на втором месте еще одна претендентка со звучной фамилией — Анни Сука (Annie Soucat, ударение на последний слог). Она набрала 32,2% голосов.

Муниципальные выборы во Франции проходят в два этапа. Первый состоялся 15 марта, а второй пройдет 22 марта. Французы выберут мэра Парижа и других городов страны.

