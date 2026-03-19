Власти Мальты предлагают деньги за отказ от водительских прав на 5 лет

Власти Мальты предлагают до €25 тысяч за добровольный отказ от водительских прав на пять лет. Инициатива направлена на снижение нагрузки на дороги и улучшение экологической ситуации, пишет Oddity Central.

Согласно условиям, участники получают по €5000 ежегодно. Однако если человек решит вернуть права раньше установленного срока, ему придется вернуть часть полученных средств пропорционально оставшемуся времени.

Принять участие в программе могут водители старше 30 лет, проживающие на Мальте не менее семи лет. Также требуется иметь действующие права как минимум 12 месяцев и не иметь серьезных нарушений — приостановленных или аннулированных удостоверений.

На реализацию инициативы выделено около €5 млн. По первым данным, интерес к программе оказался высоким, что указывает на готовность части водителей отказаться от автомобиля ради финансовой компенсации.

После передачи прав они считаются аннулированными на весь период участия. Чтобы снова получить водительское удостоверение через пять лет, необходимо будет пройти не менее 15 часов обучения в автошколе.

