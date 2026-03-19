Лукашенко получил от Трампа приглашение на встречу «Совета мира»

Президент США Дональд Трамп пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в последующих заседаниях «Совета мира» по сектору Газа. Об этом журналистам рассказал специальный посланник Вашингтона Джон Коул, пишет «БелТА».

Как он отметил, в американской администрации были разочарованы тем, что Лукашенко не смог присутствовать на заседании «Совета мира» в Вашингтоне.

«Но президент Трамп пригласил президента Лукашенко поучаствовать в любых других заседаниях «Совета мира», — сообщил Коул.

Он добавил, что этот вопрос обсуждался на переговорах во Дворце Независимости в Минске. В ходе встречи Лукашенко подтвердил, что в будущем примет участие в одном из заседаний «Совета мира».

Президент Белоруссии и делегация США, которую возглавлял Коул, провели переговоры 19 марта во Дворце Независимости в Минске. Стороны беседовали более трех часов, к текущему моменту встреча завершилась. Перед началом мероприятия Лукашенко сделал комплимент Коулу, заявив, что американский чиновник выглядит так, «будто войны нет».

26 февраля президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Кремле. В тот же день они приняли участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Ранее президент США рассказал о своей симпатии к Лукашенко.