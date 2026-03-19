Празднование Соболева с маской для плавания назвали клоунадой

Бывший арбитр Международной федерации футбола Павел Стипиди раскритиковал нападающего петербургского «Зенита» Александра Соболева за празднование гола в ворота московского «Спартака», назвав это клоунадой. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Такая клоунада с Соболевым. После матча слушал его интервью – ну вообще кинокомедия! Берет очки, надевает себе на глаза – рассказывает, что это ответ на какие-то карикатуры… Наш футбол когда-то перестанет брать все негативное из итальянского, из испанского?» — заявил он.

В 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» обыграл московский «Спартак». Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:0 в пользу «Зенита». Сергей Карасев, который был главным арбитром матча, поставил в ворота «Спартака» два пенальти: на 45-й минуте удар реализовал Александр Соболев, на 81-й минуте забил Джон Дуран. Второй пенальти Карасев назначил после просмотра VAR.

Соболев отпраздновал свой гол в ворота бывшей команды, надев маску для ныряния. Форвард таким образом ответил на троллинг со стороны красно-белых в предматчевом ролике. За это празднование футболист получил желтую карточку.

В турнирной таблице чемпионата России после 21 тура петербургский клуб идет на второй позиции, набрав 45 очков и уступая один балл лидирующему «Краснодару». Красно-белые расположились на шестой строчке, имея в активе 35 очков.

Ранее глава судейства РФС Мажич заявил, что Соболева должны были удалить в игре со «Спартаком».