В зоне СВО ликвидировали матерого диверсанта украинской армии

Военкор Котенок: в зоне спецоперации убит диверсант ССО Желтобрюх
В окрестностях Красного Лимана ликвидирован сержант 8-го полка Сил специальных операций (ССО) Украины Антон Желтобрюх. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок.

По имеющимся данным, украинский офицер возглавлял диверсионно-разведывательный отряд, который попал в засаду в в сельской застройке. Котенок отметил, что Желтобрюха ликвидировали не ударом FPV-дрона, как обычно, а в стрелковом бою.

Отмечается, что, судя по фотографии из соцсетей, украинский офицер был опытным бойцом — был награжден двумя орденами «За мужество» и медалями «За ранение», «Ветеран».

Согласно открытой информации, Желтобрюх находился на СВО с 2022 года, кроме того он участвовал в карательной операции в Донбассе. Полк ССО, в котором он служил, относится к элитным частям вооруженных сил Украины (ВСУ), однако из-за нехватки личного состава украинское командование переводит бойцов ССО в штурмовики, когда их профиль — разведка и диверсии.

В начале января стало известно о ликвидации в Харьковской области одного из разработчиков ракет для ВСУ — офицера Сил специальных операций (ССО) Украины.

Кроме того, сообщалось, что российские военные уничтожили взвод элитного подразделения ВСУ «Кракен» под Константиновкой. После зачистки территорий российские бойцы обнаружили большое количество медикаментов и экипировки иностранного производства.

Ранее в ДНР уничтожили офицеров элитного спецназа ВСУ.

 
