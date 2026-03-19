В окрестностях Красного Лимана ликвидирован сержант 8-го полка Сил специальных операций (ССО) Украины Антон Желтобрюх. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок.

По имеющимся данным, украинский офицер возглавлял диверсионно-разведывательный отряд, который попал в засаду в в сельской застройке. Котенок отметил, что Желтобрюха ликвидировали не ударом FPV-дрона, как обычно, а в стрелковом бою.

Отмечается, что, судя по фотографии из соцсетей, украинский офицер был опытным бойцом — был награжден двумя орденами «За мужество» и медалями «За ранение», «Ветеран».

Согласно открытой информации, Желтобрюх находился на СВО с 2022 года, кроме того он участвовал в карательной операции в Донбассе. Полк ССО, в котором он служил, относится к элитным частям вооруженных сил Украины (ВСУ), однако из-за нехватки личного состава украинское командование переводит бойцов ССО в штурмовики, когда их профиль — разведка и диверсии.

