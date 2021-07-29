Колдуны начали чаще убивать альбиносов из-за пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 привела к росту числа убийств людей с альбинизмом. Об этом сообщается в заявлении независимого эксперта ООН по защите прав лиц с альбинизмом Икпонвосы Эро.

По ее словам, в связи с вызванным пандемией кризисом некоторые граждане, оказавшиеся в нищете, обратились к колдовству в надежде быстро разбогатеть.

«Несмотря на прогресс во многих областях, я была глубоко опечалена заметным увеличением числа зарегистрированных случаев убийств или нападений на людей с альбинизмом из-за ошибочного убеждения, что использование частей их тела в зельях может принести удачу и богатство», — говорится в сообщении.

Также Эро уточнила, что чаще всего жертвами являются дети.

По информации ООН, люди, страдающие альбинизмом, сталкиваются с дискриминацией и стигматизацией по всему миру. Информация о случаях физических нападений на людей с альбинизмом, поступает в основном из стран Африки.

Кроме того, в заявлении сообщается, что организация получает очень мало данных из других регионов, таких как Южная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион.

По некоторым сообщениям, в Китае и других азиатских странах детей-альбиносов часто бросают их родители, добавили в ООН.

Ранее сообщалось, что полиция в Танзании арестовала 65 «колдунов» в связи с ритуальным убийством по меньшей мере 10 детей.