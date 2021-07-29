Приезжающим из-за границы непривитым россиянам продлили срок сдачи тестов

Результат теста на COVID-19 для непривитых и не болевших коронавирусной инфекцией российских туристов, приезжающих из-за границы, необходимо загрузить на портал «Госуслуги» в течение четырех дней со дня прибытия в страну. Об этом сообщается в постановлении Главного государственного санитарного врача России, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«После слов «в обязательном порядке размещаются» дополнить словами «в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации», — говорится в постановлении.

Российским гражданам необходимо пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР и до получения результата соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания, уточняется в документе.

В том случае, если в течение последних 12 месяцев была сделана прививка против коронавируса или есть сведения о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании сдавать тест не нужно. Однако информацию об этом все равно необходимо загрузить на портал «Госуслуги» в течение четырех дней со дня прибытия в страну.

Ранее Роспотребнадзор изменил требования по изоляции россиян, вернувшихся из-за границы.