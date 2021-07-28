Психиатр оценил найденный при обыске портрет «маршала» ГИБДД из Таганрога

Найденный при обыске у сотрудника ГИБДД Таганрога Валерия Матвеева портрет в форме маршала Советского Союза может свидетельствовать о том, что таким он видел себя, сообщил «Газете.Ru» психиатр Александр Федорович.

Федорович отметил, что оценивать состояние сотрудника МОЭП Валерия Матвеева можно исходя из того, каким образом он использовал свой портрет и показывал ли его другим.

«Если он висел дома, то ничего криминального я в этом не вижу. С другой стороны, мы можем говорить о том, что, возможно, он себя таким видел. Мы можем говорить о том, что у него какие-то глубинные амбиции, стремления. Если он его повесил во дворе, и, например, под этим портретом он своих подчиненных отчитывал или поднимал свое собственное знамя, если он себя являл таким образом народу — это уже презентация. Тогда мы говорим о том, насколько этот человек адаптирован к социальной среде. Здесь очень важно понимать, при каких обстоятельствах эта штука была найдена», — пояснил он.

По мнению психиатра, если данный портрет Матвеев представлял публике, то возникает вопрос о законности его действий и медицинских аспектах состояния сотрудника ГИБДД.

Ранее в ходе обыска у одного из сотрудников ГИБДД Таганрога нашли его портрет в форме маршала Советского Союза. На мундире у «маршала» ГИБДД нарисованы две медали «Золотая звезда» Героя Советского Союза и полководческий орден «Победа», который присуждался только высшему командному составу.