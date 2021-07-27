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Минздрав разработает новые меры по борьбе с курением

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Минздрав России планирует разработать ряд новых мер для борьбы с курением. Об этом замминистра здравоохранения Олег Салагай написал в своем Telegram-канале.

Он привел данные ВОЗ о том, что сегодня продажа электронных систем доставки никотина запрещена в 32 странах. Еще 79 стран, по его словам, ввели хотя бы одно частичное ограничение, установив запрет на использование таких изделий в общественных местах, а также на их рекламу.

«Для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры», — пишет замминистра.

Салагай подчеркнул, что Минздрав планирует проработать вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок изделий для курения, «75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения». Кроме того, будет обсуждаться запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ, а также запрет на использование ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях.

Ранее в России ужесточили правила продажи табака.

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