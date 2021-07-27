Ивана Сафронова перевели в одиночную камеру СИЗО «Лефортово»

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова привили от коронавируса и перевели в одиночную камеру СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сафронова Даниила Никифорова.

«С пятницы Сафронов содержится в одиночной камере «Лефортово». Связано это с тем, что его сосед отправлен на этап, а нового соседа подобрать Ивану не могут. Там есть все необходимые условия: телевизор и холодильник», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Сафронов отказался идти на сделку со следствием и давать показания. Суд продлил его арест до 7 октября.

Советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста «Ведомостей» задержали в июле прошлого года по подозрению в государственной измене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признал вину и связывает дело со своей журналистской деятельностью. Между тем, в Роскосмосе заявили, что задержание журналиста не связано с его работой в корпорации. Глава ведомства Дмитрий Рогозин отметил, что у его помощника не было доступа к закрытой информации.