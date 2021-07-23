Число жертв наводнений в провинции Хэнань в Китае увеличилось до 56

Число погибших в результате наводнений в китайской центральной провинции Хэнань достигло 56 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

По данным издания, часть жертв погибла в городе Чжэнчжоу в затопленном автомобильном туннеле, где оказалось более сотни машин. В настоящее время спасатели осушают это подземное сооружение, однако в нем все еще остается много воды.

Население города Чжэнчжоу составляет свыше 10 млн человек. Из провинции Хэнань эвакуированы свыше 100 тыс. человек. В Китае также был поднят уровень общенационального реагирования на чрезвычайные ситуации с третьего на второй.

Ранее сообщалось, что наводнение в китайской провинции Хэнань разрушило плотину водохранилища Гоцзяцзю поблизости от города Чжэнчжоу.