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Число жертв наводнений в провинции Хэнань в Китае увеличилось до 56

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Aly Song/Reuters

Число погибших в результате наводнений в китайской центральной провинции Хэнань достигло 56 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

По данным издания, часть жертв погибла в городе Чжэнчжоу в затопленном автомобильном туннеле, где оказалось более сотни машин. В настоящее время спасатели осушают это подземное сооружение, однако в нем все еще остается много воды.

Население города Чжэнчжоу составляет свыше 10 млн человек. Из провинции Хэнань эвакуированы свыше 100 тыс. человек. В Китае также был поднят уровень общенационального реагирования на чрезвычайные ситуации с третьего на второй.

Ранее сообщалось, что наводнение в китайской провинции Хэнань разрушило плотину водохранилища Гоцзяцзю поблизости от города Чжэнчжоу.

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