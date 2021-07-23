Метеоролог рассказала, какой прогноз погоды наиболее достоверный

Самый точный и подробный прогноз погоды в Москве, который сбывается на 100%, составляется на ближайшие сутки. Об этом сообщила начальник отдела метеорологии управления метеорологических разработок ГБУ «Автомобильные дороги» Елена Тимакина, передает РИА «Новости».

По ее словам, с увеличением временного периода прогнозирования растут и погрешности в расчетах.

«Поэтому прогноз на ближайшие три дня сбывается в 80-85% случаев, а прогноз на пять-десять дней точен лишь на 50-70%», — сказала Тимакина.

Она также добавила, что самые распространенные ошибки в трактовке прогнозов жителями города чаще всего связаны с количеством осадков.

«Многие уверены, что формулировка о «50% вероятности осадков» означает, что дождь либо будет, либо нет. Хотя на самом деле это может означать, что на половине территорий Москвы дождь пойдет, а на остальных участках – нет», — ответила Тимакина, добавив, что в достоверных прогнозах всегда даются уточнения.

Труднее всего, по словам метеоролога, предсказать опасные метеорологические явления: ливень, грозу, град или ураган.

Ранее сообщалось, что жителей Европейской части России предупредили об опасной погоде.