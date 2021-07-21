Сотрудников казанского метро заподозрили в майнинге криптовалюты

Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело в отношении сотрудников казанского метрополитена, которых заподозрили в майнинге криптовалюты. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Следователи возбудили дело в отношении 40-летнего главного инженера города Казани и 32-летнего директора службы энергохозяйства наземного транспорта МУП «Метроэлектротранс».

«По версии следствия, в марте 2021 года, подозреваемые осуществили несанкционированную установку оборудования для майнинга криптовалюты на трансформаторной электроподстанции, принадлежащей «Метроэлектротрансу» города Казани», – подчеркнули в ведомстве.

В сообщении утверждается, что за два месяца работы оборудование потребило электроэнергию на сумму более 352 тыс. рублей, которую оплатил «Метроэлектротранс».

Оба подозреваемых признали причастность к преступлению. Им инкриминируют часть 1 статьи 285 Уголовного кодекса России (злоупотребление должностными полномочиями).

Сотрудникам метрополитена грозит штраф до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы за шесть месяцев, либо лишение права занимать должность на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее прокуратура Калмыкии обвинила двух предпринимателей в краже электричества на 16 млн рублей для майнинга биткоинов.