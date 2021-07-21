Полиция Москвы ищет мужчину, якобы разогнавшегося на электросамокате с ребенком

Московские полицейские начали поиски мужчины, который якобы передвигался очень быстро на электросамокате с ребенком. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.

По предварительным данным, неизвестный разогнался быстрее 50 км/ч на проезжей части оживленных улиц на юго-востоке города. В этот момент с ним был несовершеннолетний.

Мужчина проехал по Волжскому бульвару и улице Юных Ленинцев. Момент поездки удалось снять камерам видеонаблюдения. Следственные действия все еще продолжаются.

«Ход проверки контролируется прокуратурой Юго-Восточного административного округа, при наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее неизвестный на электросамокате сбил мужчину в центре Москвы. У потерпевшего зафиксировали сотрясение и травму живота. Инцидент произошел в пятницу, 9 июля.