В Германии на фоне наводнения произошел разлив нефти

В городе Хюкесваген, в германской федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, произошел разлив нефти и нефтепродуктов с одного из предприятий, сообщает Bild со ссылкой на руководство Кельна.

Власти предполагают, что разлив нефтепродуктов произошел из-за подтоплений и мощных селевых потоков, которые повредили хранилища. Загрязненная нефтью вода могла попасть в местные водохранилища, поэтому власти объявили о запрете на посещение этих водоемов, купание, рыбалку и катание на лодках.

Ранее стало известно, что крупнейшее за последние 20 лет наводнение в Западной Европе достигло Австрии и Чехии.

В Западной Европе произошло крупнейшее за последние 20 лет наводнение, от которого пострадали Германия, Бельгия и Нидерланды. Кроме того, сильные дожди продолжаются в Швейцарии, во Франции и Великобритании.

По последним данным, общее число погибших в результате наводнений в Германии достигло 156.