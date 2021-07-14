Суд приговорил 27 фигурантов дела о драке в Чемодановке к срокам от 2 до 10 лет колонии

Пензенский областной суд вынес приговор 27 фигурантам уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка, которая произошла в 2019 году. Обвиняемые получили от двух до 10 лет колонии, один человек был оправдан. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Так, Николай Юрченко был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Павел Яненко — к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Девяти фигурантам были назначены по два года колонии общего режима, 11 фигурантам — по три года колонии общего режима. Другие пятеро фигурантов получили три года и один месяц колонии общего режима.

В июне 2019 года в селе Чемодановка под Пензой произошла массовая драка между этническими русскими и цыганами, в результате которой погиб 33-летний пограничник Владимир Грушин и несколько жителей села пострадали.

По данным МВД, причиной случившегося стал бытовой конфликт.

В результате произошедшего пять человек пострадали, еще двое были госпитализированы. Один скончался.