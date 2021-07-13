Россиян предупредили о возможном росте цен на повседневные продукты

Наблюдается и, возможно, будет продолжаться рост цен на основные продукты питания, которые россияне покупают регулярно, заявил председатель Союза потребителей Петр Шелищ изданию«Вечерняя Москва».

По его словам, подорожать этой осенью «может абсолютно все».

«Решение состоит в увеличении предложений. Тогда цены снижаются. Нужно больше производить самим и не закрываться от конкуренции с импортом. Но пока не особо справляемся», — рассказал эксперт.

Шелищ обратил внимание, что сезонные продукты пока прибавляют в цене, но скоро времени должны подешеветь — правда, такое понижение стоимости будет «в коротком моменте». Однако незаменимые продукты люди все равно продолжат покупать, потому что их нечем заменить, заключил он.

Эксперт включил в список незаменимых продуктов крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.

Ранее аналитики рассказали, какие продукты в несетевых магазинах подорожали больше всего.