Инаугурацию временного президента Гаити отложили

Жозеф Ламбер, избранный временным президентом Гаити, сообщил в своем Twitter, что Сенат республики решил отложить его инаугурацию.

«Сенаторы решили отложить приведение к присяге, назначенное на сегодня. Они хотят присутствовать [на церемонии] в полном составе. Необходимо возродить надежду в нашей стране», — написал политик.

Предыдущий президент страны Жовенель Моиз был убит в ночь на 7 июля. Его жена Мартин была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения. Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики перевезут на лечение в Майами.

Позднее власти республики сообщили о задержании подозреваемых в преступлении. По предварительным данным, нанесшем смертельные ранения отряд наемников состоял из 26 человек. Среди них были американцы гаитянского происхождения – Джеймс Солаж и Жозеф Венсан.

Они заявили, что были лишь переводчиками, а организатором покушения является некий иностранец по прозвищу «Майк».

Как рассказали в суде, Солаж и Венсан встретились с членами отряда, чтобы спланировать покушение в отеле в Петионвиле, пригороде Порт-о-Пренса. На встрече говорилось о том, что основная цель состояла не в убийстве Моиза, а в его доставке в национальный дворец – официальную резиденцию президента Гаити.

Известно, что в отряд входили около 20 колумбийцев. 15 из них задержаны, двое убиты в ходе перестрелки с полицией. Еще несколько человек пока находятся в розыске.