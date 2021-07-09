Врач-маммолог исключил связь между увеличением груди и вакцинацией

Увеличение груди, с которым столкнулись несколько жительниц Норвегии после вакцинации, может быть связано с изменением гормонального фона или массы тела, сообщил «Газете.Ru» онколог-маммолог, доктор медицинских наук Александр Братик.

Таким образом он прокомментировал ряд публикаций в социальных сетях жительниц Норвегии о том, что после вакцинации препаратом Pfizer у них увеличился объем груди.

Он не исключил, что у женщин могла измениться масса тела, что стало причиной увеличения груди. По его словам, вакцины воздействуют исключительно на иммунную систему организма, поэтому связи между увеличением молочных желез и вакцинацией нет.

«К молочной железе ничего здесь привязать нельзя ничего кроме возможности изменения веса по какой-то причине на фоне вакцинации: возможно, под действием гормональной измененной схемы, а, возможно, на фоне либо успокоения женщин, либо тревожности. И то, и другое может быть как следствие, причем у женщин более заметно, чем у мужчин», — пояснил он.

По его мнению, вред вакцины для молочной железы маловероятен. В случае обнаружения подобных симптомов он посоветовал женщинам наблюдать за тем, как меняется их объем груди относительно общей массы тела.

«Вред на молочную железу вряд ли будет оказан. Нужно этим женщинам посоветовать сравнить свой вес в целом и изменения бюстгальтера. Сравнение должно составлять несколько месяцев, лучше всего — полгода. Если вес остается тот же, а объем молочной железы меняется, то нужно смотреть индивидуально», — подчеркнул он.

Ранее десятки жительниц Норвегии сообщили в социальных сетях об увеличении груди после прививки от COVID-19 американской вакциной Pfizer.

В Pfizer заявили, что не слышали о подобном побочном эффекте, однако не исключают возможность его появления.