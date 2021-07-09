В Подмосковье предупредили о «пьяных» пчелах в жару

Пчелы могут «опьянеть» в жаркую погоду, сообщили в комитете лесного хозяйства Подмосковья.

«В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчел, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить», — сообщила пресс-служба лесного хозяйства в своем Тelegram-канале.

Ранее американский исследователь сообщил, что и осы пьянеют — пивные под открытым небом и перезрелые фрукты также являются для них источником «веселья». У насекомых алкоголь ухудшает координацию и моторные функции — они могут врезаться в деревья или людей и в целом быть более агрессивными.

Накануне Гидрометцентр России объявил об «оранжевом» уровне погодной опасности в Москве и области на субботу, 10 июля.

Ранее сообщалось, что пляжи Анапы неожиданно атаковали божьи коровки.