Ростуризм: большая часть изолированных на Кубе туристов продолжили свой отдых

Из 192 российских туристов, помещенных на самоизоляцию на Кубе, 188 человек продолжают свой отдых. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Она уточнила, что все они прошли повторное ПЦР—тестирование и получили отрицательный результат.

«На самоизоляции остаются 4 туриста, у которых повторный ПЦР-тест положительный. Мы следим за информацией о них, находимся на связи с туроператорами и страховыми компаниями», — рассказала Догузова.

Глава Ростуризма также подчеркнула, что ключевая задача ведомства сейчас – не допустить подобных инцидентов в дальнейшем.

До этого посол Кубы в России Хулио Гармендия заявил, что будут обеспечены все меры, нужные для оперативного решения ситуации с российскими туристами в Варадеро. Представители российского ведомства добавили, что в ходе разговора высказана взаимная готовность к максимально оперативному решению возникшей ситуации.

Путешественники из РФ прибыли на Кубу на трех рейсах в период с 30 июня по 2 июля. Перед вылетом результаты их ПЦР-тестов были отрицательными, при этом многие из пассажиров ранее прошли вакцинацию. После перелета у них выявили коронавирусную инфекцию.