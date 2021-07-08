Врач рассказал, чего нельзя делать заболевшим COVID-19 аллергикам

Аллергикам, которые заболели коронавирусом, нельзя прекращать базисную терапию основного заболевания, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, профессор Юрий Мизерницкий.

«Заболевшим коронавирусом аллергикам ни в коем случае не следует прекращать базисную терапию основного заболевания, а может быть, даже надо усилить ее, посоветовавшись с врачом», — считает Мизерницкий.

Врач подчеркнул, что вакцинация в период активного проявления аллергии противопоказана — прививаться можно лишь в период стойкой ремиссии и под наблюдением медицинского специалиста. Возможно, в течение нескольких дней после вакцинации придется дополнительно поддерживать организм препаратами от аллергии.

Мизерницкий также отметил, что именно аллергики имеют повышенный риск осложнений от коронавируса.

С мнением Мизерницкого о том, что вакцинацию аллергикам следует проводить на фоне приема антигистаминных препаратов, согласился и другой доктор медицинских наук, Михаил Костинов — по его словам, у людей, склонных к аллергиям, может быть реакция на различные компоненты вакцины.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об особенностях течения коронавируса у людей с аллергией на цветение.