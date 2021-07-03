В Канаде из-за аномальной жары умерли 719 человек

Из-за аномальной жары в канадской провинции Британская Колумбия погибли 719 человек. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на главного судмедэксперта провинции Лизу Лапойнт.

Она рассказала, что за последнюю неделю полиция зарегистрировала 719 случаев внезапной смерти граждан в различных городах Британской Колумбии.

«Экстремальные погодные условия, которые пережила Британская Колумбия на минувшей неделе, являются существенным фактором, способствующим увеличению числа смертей», — заявила Лапойнт.

По ее словам, с прошлой пятницы по четверг в службу судмедэкспертизы поступило большое количество сообщений о внезапных и неожиданных смертях, которые фиксировались по всей провинции.

Ранее стало известно, что жертвами аномальной жары в провинции Британская Колумбия в Канаде стали почти 500 человек.

На этой неделе в канадском городе Литтон, расположенном в 260 километрах к северо-востоку от Ванкувера, воздух прогрелся до +49,6°С, что стало рекордом за всю историю метеонаблюдений в Канаде.