В Кремле заявили о необходимости введения жестких мер при вспышке коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вспышка коронавируса требует введения жестких мер. Об этом сообщает ТАСС.

«Очередная вспышка коронавируса, очередная вспышка пандемии в Москве и в Российской Федерации в целом диктует необходимость жестких мер, потому что жизнь и здоровье россиян — это абсолютный приоритет», — сказал он.

По последним данным, в России выявили 538 142 случая коронавируса, вылечились 5 017 321 человек, умерли 135 886. Также сообщалось, что в РФ третий день подряд фиксируют максимальное число смертей от коронавируса за сутки.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в России началась повторная вакцинация от коронавируса и вакцинация переболевших.

Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), доктор биологических наук Сергей Нетесов заявил, что причинами всплеска заболеваемости COVID-19 стали люди, пренебрегающие мерами социального дистанцирования и индивидуальной защиты, а также низкий уровень вакцинации и появление в стране индийского штамма коронавирусной инфекции.