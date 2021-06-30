Въезд в Словению из России запретят с 3 июля из-за ситуации с COVID-19

Словенские власти введут ограничение для иностранцев на въезд, которые приезжают из стран темно-красного списка с тяжелой эпидемиологической обстановкой. Меры коснутся и России, следует из протокола сессии правительства республики.

Предполагается, что ужесточение режима въезда в Словению затронет всех иностранных граждан, у которых нет вида на жительство, включая прошедших вакцинацию против COVID-19.

Прибывающим из государств темно-красного списка обладателям ВНЖ или гражданства Словении придется пройти 10-дневный карантин. Согласно данным на 19 июня, к списку стран и территорий с тяжелой эпидемиологической ситуацией относятся свыше 40 стран. В их числе Турция, Россия и Иран.

До 3 июля от прохождения карантина освобождаются лица, которые окончили курс вакцинации или переболели коронавирусной инфекцией за последние 6 месяцев.

Ранее в Чехии запретили жителям поездки в РФ из-за угрозы COVID-19. Отправиться в Россию и Тунис чешские граждане смогут, если будет неотложная необходимость и при получении предварительного согласия МИД Чехии.