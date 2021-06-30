В Подмосковье оценили перспективу введения QR-кодов на транспорт

Власти Подмосковья постараются не вводить QR-коды для пользования общественном транспорте при условии, что темпы вакцинации останутся прежними. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы руководствуемся количеством выявленных случаев... Мы рассматривали такую возможность [ввода QR-кодов для общественного транспорта], но при таком уровне вакцинации мы очень постараемся не доставлять дополнительных хлопот нашим жителям», — сказал глава Московской области.

Подмосковье занимается третье место по числу выявленных случаев заболевания COVID-19 после Москвы и Санкт-Петербурга. 30 июня в регионе было зафиксировано 2 583 случаев заболевания коронавирусом.

По всей России за последние сутки выявлено 13 397 случаев коронавируса, при этом скончались 669 пациентов — это максимальный показатель с начала пандемии. В общей сложности в стране с начала пандемии зарегистрировано 5 514 599 случаев коронавируса. За весь период умерли 135 214 человек, выздоровели 5 000 393 человека.