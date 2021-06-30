Врач объяснила, почему вакцины от COVID-19 не вызовут ухудшение состояния у переболевших

Научный руководитель клиники Системной медицины, врач-эндокринолог Зухра Павлова опровергла популярный миф о том, что вакцины от COVID-19 могут вызвать ухудшение состояния у переболевших коронавирусом из-за антителозависимого повышения иммунитета (ADE). Об этом кандидат медицинских наук рассказала в своем Telegram-канале.

«Это попытка завоевать личную популярность на горячей теме. Во-первых, сам иммунный феномен ADE очень редкий. Если бы он был распространен так, как себе представляют активаксеры, то в мире в принципе не было бы работающих вакцин», — написала эксперт.

По словам Павловой, феномен ADE хорошо изучен благодаря опыту лихорадки денге, от которой до сих пор нет вакцины. Любые разработки прививок от этой болезни лишь ухудшали течение болезни. Антитела не защищали человека, а наоборот, способствовали проникновению инфекции в клетки.

«Бывает второе действие: когда антител мало и не могут защитить от инфекции. Но когда в организм попадает вирус, они, если грубо выразиться, присоединяются к атакующей армии. Так было в США, когда разрабатывалась вакцина против респираторно-синцитиального вируса. Но все это было выявлено на ранних этапах испытаний, которые «Спутник» и другие вакцины от коронавируса успешно прошли», — подчеркнула Павлова.

Эндокринолог добавила, что во всем мире привитые люди не имеют серьезных осложнений после коронавируса, а в большинстве случае и вовсе обходятся без госпитализации.

В России за сутки скончалось от COVID-19 больше всего людей с начала пандемии — 669 человек. Самые высокие показатели по смертности — в Москве, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. Минздрав на фоне роста заболеваемости утвердил временные рекомендации по вакцинации, а регионы вводят новые ограничения.

Ранее Минобрнауки порекомендовал подведомственным организациям провести вакцинацию до 25 августа.