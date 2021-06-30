ВОЗ назвала страну, где не был зафиксирован коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения не располагают данными о подтвержденных случаях коронавирусной инфекции на территории КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей организации.

«ВОЗ неизвестно ни об одном сообщении о серьезном инциденте, связанном с ослаблением противоэпидемических мер, кроме тех, которыми поделились СМИ. Согласно последней обновленной информации о COVID-19, предоставленной ВОЗ правительством (по состоянию на 24 июня), в КНДР до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19, — добавили в пресс-службе.

До этого глава Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын заявил о «великом кризисе» в КНДР из-за COVID-19. Он отчитал высших должностных лиц за неудачи в противоэпидемической работе, которые вызвали кризис. При этом не указывались ошибки государственных служащих, которые привели к подобной ситуации в экономике Северной Кореи.

Ранее США продлили санкции против КНДР. В подписанном президентом Соединенных Штатов Джо Байденом уведомлении отмечается, что на Корейском полуострове сохраняются риски распространения ядерных материалов.