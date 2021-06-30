Путин рассказал, что составляет золотой запас России

Президент России Владимир Путин, выступая на «прямой линии», рассказал, что главный золотой запас РФ составляет ее народ.

По его словам, российские люди обладают «глубоким духовным началом», что особенно важно в современном мире, потому что в передовых технологиях состоит будущее человечества.

«Глубокое духовное начало важно, потому что у нас есть внутреннее очень уважительное отношение к науке и образованию, что связано с нашей культурой», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что 60% современных родителей хотят, чтобы их дети работали в сфере науки. Он подчеркнул, что если России удастся обеспечить внутреннюю стабильность для развития своих конкурентных преимуществ, то «успех неизбежен».

Ранее Путин ответил на вопрос, какие периоды в истории России он считает лучшими.

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