Работа детских лагерей в Туве прекращена после вспышки COVID-19

Власти республики Тыва приняли решение прекратить работу детских лагерей после вспышки коронавирусной инфекции в лагере «Байлак», сообщается на сайте республиканского правительства.

«Рисковать больше нельзя <...> Теперь приоритетная задача стоит выздоровление заболевших детей и недопущение дальнейшего распространения инфекции среди контактных лиц. Поручил ответственным лицам проработать все организационные вопросы, вывезти отдыхающих из лагерей и срочно принять все профилактические меры», — заявил врио главы республики Владислав Ховалыг.

Ранее сообщалось, что более 70 человек заразились коронавирусом в лагере «Байлак» в Туве. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.