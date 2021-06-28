Россияне задали около 660 тысяч вопросов для «Прямой линии» с Путиным

Россияне задали 659 411 вопросов для предстоящей «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал «Россия-24».

Отмечается, что 365 809 обращений поступили через кол-центр, 157 222 — через СМС или ММС, 63 701 — через сайт программы. Еще 48 546 вопросов было получено посредством мобильного приложения «Москва-Путину», 24 133 — через социальные сети.

При этом больше всего обращений было зарегистрировано от жителей Краснодара, Новосибирска и Дагестана, а наиболее популярной темой остается вакцинация от коронавируса.

«Прямая линия» пройдет 30 июня в 12.00 мск.

Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны. Впервые такой формат прямого эфира с гражданами России президент провел в 2001 году. Предстоящий прямой эфир станет 18-м по счету.

В 2020 году проведение «Прямой линии» было отменено из-за требований безопасности в связи с пандемией коронавируса. Однако некоторые элементы этого прямого эфира с российским президентом были включены в большую пресс-конференцию с Владимиром Путиным, которая прошла 17 декабря 2020 года.

Накануне сообщалось, что россияне задали более 545 тысяч вопросов к «Прямой линии» с Путиным.