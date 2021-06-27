Медики из Сингапура призвали остановить вакцинацию от коронавируса среди мальчиков

Сингапурские кардиологи и педиатры, после инцидента с гибелью 13-летнего мальчика, призвали остановить вакцинацию от коронавируса среди несовершеннолетних мужского пола до результатов расследования, сообщает газета The Straits Times.

Медики обратились к экспертному комитету Сингапура по вакцинации населения с письмом, в котором они изложили свои опасения.

«Нам следует временно остановить вакцинацию 200 тыс. подростков мужского пола до тех пор, пока американские и международные профильные организации не установят все детали случившегося», — заявил один из авторов письма, кардиолог Кхо Кван По.

Он уточнил, что врачи считают приостановку вакцинации мальчиков необходимой из-за «одной из самых агрессивных в мире» программ вакцинации детей и подростков. 13-летний мальчик погиб из-за миокардита, который наступил у него после прививки вакцину Pfizer-BioNTech или Moderna.

Всего в Сингапуре были зарегистрированы шесть случаев миокардита у мужчин после вакцинации от коронавируса.

Ранее житель Иордании потерял сознание после прививки AstraZeneca и умер.