Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Марочко: ВКС России уничтожили важный наблюдательный пункт ВСУ в ДНР
РИА «Новости»

ВКС России точным ударом корректируемой авиабомбы уничтожили важный наблюдательный пункт ВСУ у Федоровки Второй в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Это был важный наблюдательный пункт противника», — сказал он.

По словам Марочко, украинские позиции располагались севернее населенного пункта в лесистой местности на стратегических высотах. Наблюдательный пункт был оснащен системой видеонаблюдения и современными средствами спутниковой связи. Кроме того, на нем находились ретранслятор для беспилотников и станция контрбатарейной борьбы.

До этого российские военные захватили пункт управления дронами ВСУ, который находился в просторном и хорошо укрепленном бункере. Вражеское сооружение располагалось в районе населенного пункта Сосновка в Днепропетровской области. При осмотре бункера российские бойцы нашли несколько рабочих терминалов системы спутниковой связи Starlink.

Ранее российские войска уничтожили более сотни пунктов управления дронами ВСУ за сутки.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
