ВКС России уничтожили важный наблюдательный пункт ВСУ

ВКС России точным ударом корректируемой авиабомбы уничтожили важный наблюдательный пункт ВСУ у Федоровки Второй в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Это был важный наблюдательный пункт противника», — сказал он.

По словам Марочко, украинские позиции располагались севернее населенного пункта в лесистой местности на стратегических высотах. Наблюдательный пункт был оснащен системой видеонаблюдения и современными средствами спутниковой связи. Кроме того, на нем находились ретранслятор для беспилотников и станция контрбатарейной борьбы.

До этого российские военные захватили пункт управления дронами ВСУ, который находился в просторном и хорошо укрепленном бункере. Вражеское сооружение располагалось в районе населенного пункта Сосновка в Днепропетровской области. При осмотре бункера российские бойцы нашли несколько рабочих терминалов системы спутниковой связи Starlink.

Ранее российские войска уничтожили более сотни пунктов управления дронами ВСУ за сутки.