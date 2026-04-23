Суд утвердил изъятие многомиллиардного имущества у экс-судьи Момотова

Мосгорсуд утвердил изъятие у экс-судьи Момотова активов на 9 млрд рублей

Мосгорсуд утвердил изъятие имущества у бывшего судьи Верховного суда (ВС) РФ Виктора Момотова и его компаньона Андрея Марченко. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Судебной коллегией по гражданским делам <...> решение районного суда оставлено без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура РФ считает, что Момотов создал гостиничный бизнес вместе с криминальным авторитетом и сотрудничал с организованной преступной группировкой «Покровские».

Утверждается, что экс-судья совместно с Марченко легализовал объекты недвижимости, возведенные с нарушением законодательства, под будущие гостиницы в разных регионах страны, их общая стоимость составляет порядка 9 млрд рублей. Позже суд постановил обратить в доход государства 97 объектов имущества, которыми Момотов владел через аффилированных лиц.

Кроме того, Момотов и Марченко якобы уклонялись от уплаты налогов, задолжав государству около 500 млн рублей.

