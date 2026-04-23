Стала известна судьба компании друзей, пропавших на рыбалке в Хабаровском крае

Молодые люди, пропавшие во время рыбалки в Хабаровском крае, найдены и возвращаются домой. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС.

«По последней информации, группа из пяти человек, отправившихся на рыбалку в район им Лазо, застряла на дороге в 40 км от поселка Южный. Об этом они смогли сообщить, добравшись до ближайшей лесозаготовительной деляны. До них добрался один из родственников и помог справиться с неисправностью машины», — говорится в сообщении.

В итоге помощь спасателей рыбакам не потребовалась.

Сегодня утром стало известно об исчезновении группы приятелей из шести человек. По данным СМИ, 18 апреля они отправилась на рыбалку в сторону поселка Южный, который находится примерно в 200 километрах от Хабаровска. Компания взяла микроавтобус и двинулась вдоль реки Балаза от Южного в сторону реки Катэн. По пути туристы несколько раз останавливались, чтобы порыбачить, после этого связь с ними прервалась.

20 апреля при спуске с пика Мунку-Сардык в Бурятии разбились трое человек. Тела мужчины и двух женщин, отставших от основной группы, нашли другие путешественники. Предварительной причиной трагедии следователи называют камнепад или падение с высоты.

