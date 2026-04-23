В Минобрнауки предложили переосмыслить высшее образование в России

Учитывая масштабы современных вызовов, в России необходимо переосмыслить понятие высшего образования во всех ключевых проявлениях. Об этом заявил глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, передает РИА Новости.

Сегодня, когда в мире происходят существенные технологические перемены, образование не может не меняться в этих условиях, отметил министр.

По мнению Фалькова, россияне очень консервативны в вопросе образования, остаивают существующий порядок, свои программы: от названий до их продолжительности.

«Но в целом мы за изменения», — сказал глава Минобрнауки.

В марте Фальков заявлял, что переход российских высших учебных заведений на новую систему образования станет синтезом лучших практик из разных этапов становления высшей школы. По словам министра, это изменение не является борьбой с болонской системой или возвращением к советской системе.

Ранее в Госдуме назвали плюсы перехода высшего образования на новую систему.

 
