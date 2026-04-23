Украина имеет некое «решение» по вопросу Донбасса, которое «удовлетворит» граждан страны и не будет подразумевать территориальных уступок. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов).

«Красная линия проста и всем понятна. Первое: ничего не отдаем. Этого не будет. Кто бы там что ни пытался. По поводу Донбасса — мы знаем определенное решение, которое удовлетворит прежде всего нас. И никто здесь не в праве торговать землей», — подчеркнул он.

В недавнем интервью YouTube-каналу «Маленькая страна» Буданов рассказал, что на переговорах уже согласован режим прекращения огня, также завершается работа над гарантиями безопасности для Украины. Однако он подчеркнул, что стороны не вышли на финальное решение по территориальному вопросу.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что споры по территориальному вопросу между Киевом и Москвой заключаются в «17-18% Донецкой народной республики».

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вывод ВСУ с территории Донбасса станет стратегическим проигрышем для Киева. Также Зеленский говорил, что Украина не может отступить с территории Донбасса, так как это создало бы для нее «огромные риски».

