На Алтае продают земельные участки размером с государства

Яндекс: на Алтае продаются участки размером с Сан-Марино или Монако

Земельные участки, сравнимые по площади с некоторыми государствами, продают на Алтае, в Калининградской и Тверской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Яндекс».

Отмечается, что одним из крупнейших лотов является участок в 169 тысяч соток (1,69 тысячи гектаров) в горах Алтая, что равно примерно одной трети от площади государства Сан-Марино.

«Лот состоит из семи смежных земель вблизи села Каракол и Каракольских горных озер. Цена — 450 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Еще один участок площадью 103 тысячи соток (1,03 тысячи гектаров) рядом с селом Чегон в Алтайском крае составляет примерно половину площади островного государства Науру в Тихом океане. Участок расположен в в урочище «Чегонский маральник», его продают вместе с поголовьем маралов за 115 млн рублей.

Кроме того, в Калининградской области реализуют участок площадью 17 тысяч соток (170 гектаров) в Колосовке. По площади он немного уступает княжеству Монако. Его стоимость составляет 75 млн рублей.

23 апреля профессор Нижегородского института управления Президентской академии Андрей Дахин рассказал, что необходимо предоставлять земельные участки в регионах россиянам, которые приезжают туда на сезон. Таким образом, подчеркнул он, можно решить проблему обезлюживания в России.

Расселение граждан, отметил Дахин, всегда идет неравномерно, поэтому задача состоит в том, чтобы обеспечить «равномерное присутствие» трудоспособного населения по всей стране.

Помимо этого, для решения проблемы обезлюживания нужно выделять землю регионам-драйверам, чтобы они создавали на новых местах инкубаторы для дочерних компаний, добавил профессор.

