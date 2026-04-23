Крымчанин надругался над 11-летней падчерицей и попал под суд

Виталий Белоусов/РИА Новости

Верховный суд Крыма подтвердил приговор, вынесенный Керченским городским судом в отношении педофила, жертвой которого стала его приемная дочь. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Фигурантом дела об иных действиях сексуального характера и развратных действиях в отношении несовершеннолетней стал 33-летний житель Керчи. Установлено, что мужчина совершал преступления в отношении своей 11-летней падчерицы. Он был признан виновным, но обжаловал приговор.

Суд повторно рассмотрел дело, но оставил приговор без изменений. Осужденный получил 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Кроме того, он заплатит пострадавшему ребенку компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. рублей.

До этого в Бразилии мужчина пять лет насиловал дочь знакомого и платил ее отцу. Педофила, которым оказался 72-летний член городского совета, задержали. Выяснилось, что чиновник впервые надругался над девочкой, когда ей было всего восемь лет. Насилие продолжалось еженедельно в течение пяти лет.

Ранее пастор изнасиловал трех внучек и попал под арест.

 
«Я боюсь открывать почту». Что делать, когда поиск работы доводит до выгорания
