Крымчанин надругался над 11-летней падчерицей и попал под суд

Педофила из Керчи, жертвой которого стала приемная дочь, посадили на 12,5 лет

Верховный суд Крыма подтвердил приговор, вынесенный Керченским городским судом в отношении педофила, жертвой которого стала его приемная дочь. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Фигурантом дела об иных действиях сексуального характера и развратных действиях в отношении несовершеннолетней стал 33-летний житель Керчи. Установлено, что мужчина совершал преступления в отношении своей 11-летней падчерицы. Он был признан виновным, но обжаловал приговор.

Суд повторно рассмотрел дело, но оставил приговор без изменений. Осужденный получил 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Кроме того, он заплатит пострадавшему ребенку компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. рублей.

