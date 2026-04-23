Песков: каждый народ Евразии бережет свою историю, но их корни тесно переплетены

Каждый из народов Евразии бережет свои национальные ценности и историю, при этом их корни очень тесно переплетены друг с другом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков на форуме «Евразия — территория традиционных ценностей», передает ТАСС.

Представитель Кремля назвал Евразию уникальным пространством, где сотни или даже тысячи народов и национальностей на протяжении веков жили вместе.

Песков отметил, что сегодня каждый из этих народов хочет быть самостоятельным, бережет свою историю.

В ходе этого же мероприятия Песков заявил, что будущее стоит за традиционными ценностями, которые основываются на корнях, на прошлом.

Пресс-секрерарь российского лидера отметил, что традиционные ценности являются фундаментом любого общества. По его словам, ценности не могут жить сами по себе, «они, как бетон, теряют прочность», поэтому их нужно развивать.

«Чтобы эта прочность никогда не была потеряна, нужно работать, нужно работать вместе», — подчеркнул Песков.

